Jeremy Kelly kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremy Kelly Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeremy Kelly adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeremy Kelly Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeremy Kelly 21 Ekim 1997 tarihinde Prague şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeremy Kelly Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Memphis 901 FC futbol takımında oynamaktadır. Memphis 901 FC takımına 18 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Jeremy Kelly'nin Memphis 901 FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Jeremy Kelly Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeremy Kelly isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jeremy Kelly Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeremy Kelly futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Triangle United

1 Temmuz 2013 yılında RailHawks

17 Mart 2016 yılında RailHawks

31 Temmuz 2016 yılında RailHawks

1 Ağustos 2016 yılında Tar Heels

1 Mayıs 2018 yılında SF City FC

1 Ağustos 2018 yılında Tar Heels

1 Mayıs 2019 yılında NCFC U23

1 Ağustos 2019 yılında Tar Heels

9 Ocak 2020 yılında Montreal

10 Ocak 2020 yılında Colorado

24 Mart 2021 yılında Phoenix Rising

1 Temmuz 2021 yılında Colorado

18 Şubat 2022 yılında Memphis 901

Jeremy Kelly Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeremy Kelly şuan Memphis 901 FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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