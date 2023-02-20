Nighte Pickering kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nighte Pickering Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nighte Pickering adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nighte Pickering Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nighte Pickering 26 Ocak 2005 tarihinde Birmingham, Alabama şehrinde doğmuştur. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nighte Pickering Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PFC yapmaktadır. Nighte Pickering, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Memphis 901 FC futbol takımında oynamaktadır. Memphis 901 FC takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nighte Pickering'nin Memphis 901 FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Nighte Pickering Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nighte Pickering isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nighte Pickering Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nighte Pickering futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağustos 2022 yılında Memphis 901

Nighte Pickering Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nighte Pickering şuan Memphis 901 FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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