Akeem Ward kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akeem Ward Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akeem Ward adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akeem Ward Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akeem Ward 5 Ocak 1996 tarihinde Vienna, Virginia şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da Akeem O'Connor-Ward şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akeem Ward Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ANTHONY FINNIGAN T/A PLAYERS yapmaktadır. Akeem Ward, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Memphis 901 FC futbol takımında oynamaktadır. Memphis 901 FC takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Akeem Ward'nin Memphis 901 FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Akeem Ward Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akeem Ward isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Akeem Ward Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akeem Ward futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında Hastings Coll.

1 Mayıs 2016 yılında Lane United

31 Temmuz 2016 yılında Hastings Coll.

1 Ağustos 2016 yılında CU Bluejays

1 Mayıs 2017 yılında Lane United

1 Ağustos 2017 yılında CU Bluejays

1 Mayıs 2018 yılında Chicago FC

1 Ağustos 2018 yılında CU Bluejays

11 Ocak 2019 yılında D.C. United

8 Mart 2019 yılında Loudoun United

23 Temmuz 2019 yılında D.C. United

30 Temmuz 2019 yılında Legion FC

18 Şubat 2020 yılında North Carolina

13 Ocak 2021 yılında Oakland Roots

8 Temmuz 2022 yılında RGV FC Toros

30 Kasım 2022 yılında Oakland Roots

18 Ocak 2023 yılında Memphis 901

Akeem Ward Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akeem Ward şuan Memphis 901 FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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