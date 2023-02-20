Abdoulaye Diop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdoulaye Diop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdoulaye Diop adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdoulaye Diop Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdoulaye Diop 17 Eylül 1999 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdoulaye Diop Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Detroit City FC futbol takımında oynamaktadır. Detroit City FC takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Abdoulaye Diop'nin Detroit City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdoulaye Diop Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdoulaye Diop isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdoulaye Diop Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdoulaye Diop futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Florida SC

1 Mayıs 2019 yılında Detroit City

1 Ağustos 2019 yılında Florida SC

26 Şubat 2020 yılında ATL UTD 2

12 Ocak 2022 yılında Detroit City

Abdoulaye Diop Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdoulaye Diop şuan Detroit City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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