Jalen Robinson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jalen Robinson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jalen Robinson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jalen Robinson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jalen Robinson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jalen Robinson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jalen Robinson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jalen Robinson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jalen Robinson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jalen Robinson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jalen Robinson 8 Mayıs 1994 tarihinde Catonsville, Maryland şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jalen Robinson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Wave Sports yapmaktadır. Jalen Robinson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Detroit City FC futbol takımında oynamaktadır. Detroit City FC takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jalen Robinson'nin Detroit City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Jalen Robinson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jayybird20/

Jalen Robinson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jalen Robinson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Jalen Robinson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jalen Robinson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında Demon Deacons

6 Ocak 2014 yılında D.C. United

25 Mart 2014 yılında Richmond

30 Nisan 2014 yılında D.C. United

9 Mayıs 2014 yılında Arizona United

30 Kasım 2014 yılında D.C. United

20 Mart 2015 yılında Richmond

30 Kasım 2015 yılında D.C. United

21 Nisan 2016 yılında Richmond

30 Kasım 2016 yılında D.C. United

21 Temmuz 2017 yılında Richmond

30 Kasım 2017 yılında D.C. United

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

21 Mayıs 2021 yılında Pittsburgh

1 Aralık 2021 yılında Kulüpsüz

25 Mayıs 2022 yılında Loudoun United

3 Şubat 2023 yılında Detroit City

Jalen Robinson kimdir

Jalen Robinson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jalen Robinson şuan Detroit City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Jalen Robinson nereli

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