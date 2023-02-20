Devon Amoo Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Devon Amoo Mensah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Devon Amoo Mensah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Devon Amoo Mensah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Devon Amoo Mensah 27 Kasım 1995 tarihinde Chicago, Illinois şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Devon Amoo Mensah Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Detroit City FC futbol takımında oynamaktadır. Detroit City FC takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Devon Amoo Mensah'nin Detroit City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Devon Amoo Mensah Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/KojoAmoo30

Devon Amoo Mensah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Devon Amoo Mensah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Devon Amoo Mensah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Devon Amoo Mensah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2019 yılında FK Älmeboda

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

1 Haziran 2020 yılında Michigan Stars

19 Ocak 2022 yılında Detroit City

Devon Amoo Mensah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Devon Amoo Mensah şuan Detroit City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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