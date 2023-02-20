Richard Ballard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Richard Ballard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Richard Ballard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Richard Ballard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Richard Ballard 26 Ocak 1994 tarihinde Louisville, Kentucky şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Richard Ballard Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Detroit City FC futbol takımında oynamaktadır. Detroit City FC takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Richard Ballard'nin Detroit City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Richard Ballard Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/FilthyRich_B

Richard Ballard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Richard Ballard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Richard Ballard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Richard Ballard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2013 yılında River City

1 Ağustos 2013 yılında Indiana Hoosier

1 Mayıs 2014 yılında River City

1 Ağustos 2014 yılında Indiana Hoosier

6 Şubat 2017 yılında Louisville City

1 Aralık 2019 yılında Kulüpsüz

14 Ocak 2021 yılında Miami FC

10 Ocak 2023 yılında Detroit City

Richard Ballard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Richard Ballard şuan Detroit City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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