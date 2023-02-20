Yazeed Matthews kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yazeed Matthews Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yazeed Matthews adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yazeed Matthews Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yazeed Matthews 22 Nisan 1996 tarihinde Johannesburg şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yazeed Matthews Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Detroit City FC futbol takımında oynamaktadır. Detroit City FC takımına 13 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Yazeed Matthews'nin Detroit City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Yazeed Matthews Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/YazeedZeety

http://www.instagram.com/zeety_20/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

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Yazeed Matthews Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yazeed Matthews isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Yazeed Matthews Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yazeed Matthews futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında Chanticleers

1 Mayıs 2019 yılında AFC Ann Arbor

1 Ağustos 2019 yılında Chanticleers

17 Ağustos 2019 yılında Detroit City

1 Aralık 2021 yılında Kulüpsüz

13 Ağustos 2022 yılında Detroit City

Yazeed Matthews Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yazeed Matthews şuan Detroit City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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