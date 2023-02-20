Skage Simonsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Skage Simonsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Skage Simonsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Skage Simonsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Skage Simonsen 12 Nisan 1998 tarihinde Grimstad şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Skage Simonsen Lehland şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Skage Simonsen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Skage Simonsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Detroit City FC futbol takımında oynamaktadır. Detroit City FC takımına 13 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Skage Simonsen'nin Detroit City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Skage Simonsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Skage Simonsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Skage Simonsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Skage Simonsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağustos 2015 yılında Fana IL

18 Ağustos 2017 yılında Os Turn

23 Şubat 2018 yılında Varegg Fotball

1 Ağustos 2018 yılında Red Storm

26 Mayıs 2019 yılında Varegg Fotball

27 Mayıs 2019 yılında Lokomotiv Oslo

1 Ağustos 2019 yılında Red Storm

18 Mart 2020 yılında IL Sandviken

1 Ağustos 2020 yılında SMU Mustangs

1 Mayıs 2021 yılında New York Pancyp

31 Mayıs 2021 yılında SMU Mustangs

11 Ocak 2022 yılında D.C. United

8 Mart 2022 yılında Loudoun United

13 Aralık 2022 yılında Detroit City

Skage Simonsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Skage Simonsen şuan Detroit City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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