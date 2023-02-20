Maxi Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxi Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxi Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maxi Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maxi Rodriguez 9 Ağustos 1995 tarihinde San Antonio, Texas şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maxi Rodriguez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMWW Soccer Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Detroit City FC futbol takımında oynamaktadır. Detroit City FC takımına 22 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Maxi Rodriguez'nin Detroit City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Maxi Rodriguez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/MaxiRodrigue21

Maxi Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maxi Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maxi Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maxi Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2017 yılında San Antonio FC

22 Şubat 2019 yılında Richmond

1 Aralık 2019 yılında Kulüpsüz

22 Mart 2021 yılında Detroit City

Maxi Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maxi Rodriguez şuan Detroit City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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