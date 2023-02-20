Cy Goddard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cy Goddard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cy Goddard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cy Goddard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cy Goddard 2 Nisan 1997 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da サイ ゴダード şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cy Goddard Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Asset Management yapmaktadır. Cy Goddard, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Detroit City FC futbol takımında oynamaktadır. Detroit City FC takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cy Goddard'nin Detroit City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Cy Goddard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cy Goddard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cy Goddard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cy Goddard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Tottenham U21

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

8 Ağustos 2018 yılında Benevento

1 Eylül 2019 yılında Pafos FC

30 Haziran 2020 yılında Benevento

3 Ekim 2020 yılında Mumbai City

31 Mayıs 2021 yılında Benevento

20 Ağustos 2021 yılında Central Coast

26 Temmuz 2022 yılında Detroit City

Cy Goddard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cy Goddard şuan Detroit City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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