Matt Lewis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matt Lewis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matt Lewis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matt Lewis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matt Lewis 1 Ağustos 1996 tarihinde Kansas City, Missouri şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Matthew Lewis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matt Lewis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Detroit City FC futbol takımında oynamaktadır. Detroit City FC takımına 29 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Matt Lewis'nin Detroit City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Matt Lewis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/mattylew03?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1376527747959427075%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.redditmedia.com%2Fmediaembed%2Fmfr797%3Frespon

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Matt Lewis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matt Lewis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Matt Lewis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matt Lewis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında Fordham Rams

22 Ocak 2018 yılında Kansas City

16 Mart 2018 yılında Swope Park

26 Haziran 2018 yılında Kansas City

27 Haziran 2018 yılında Swope Park

26 Şubat 2019 yılında NY Cosmos

20 Şubat 2020 yılında Detroit City

24 Mart 2020 yılında NY Cosmos

1 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

29 Mart 2021 yılında Detroit City

23 Temmuz 2021 yılında El Paso

1 Ağustos 2021 yılında Detroit City

Matt Lewis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matt Lewis şuan Detroit City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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