Dominic Gasso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dominic Gasso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dominic Gasso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dominic Gasso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dominic Gasso 18 Ağustos 2003 tarihinde Grand Blanc, Michigan şehrinde doğmuştur. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dominic Gasso Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Detroit City FC futbol takımında oynamaktadır. Detroit City FC takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Dominic Gasso'nin Detroit City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Dominic Gasso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dominic Gasso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dominic Gasso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dominic Gasso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2022 yılında Detroit City

30 Kasım 2022 yılında DCFC Academy

8 Şubat 2023 yılında Detroit City

30 Kasım 2023 yılında DCFC Academy

Dominic Gasso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dominic Gasso şuan Detroit City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Vardar Academy, Flint City Bucks Academy.

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.