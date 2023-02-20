Nathan Steinwascher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Steinwascher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nathan Steinwascher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nathan Steinwascher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nathan Steinwascher 15 Şubat 1993 tarihinde Sterling Heights, Michigan şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nathan Steinwascher Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Schiano Soccer yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Detroit City FC futbol takımında oynamaktadır. Detroit City FC takımına 1 Nisan 2019 tarihinde katılmıştır. Nathan Steinwascher'nin Detroit City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Nathan Steinwascher Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/nstein_15

Nathan Steinwascher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nathan Steinwascher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nathan Steinwascher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nathan Steinwascher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında Detroit Titans

1 Mart 2016 yılında Detroit City

27 Temmuz 2018 yılında Grythyttans IF

1 Nisan 2019 yılında Detroit City

Nathan Steinwascher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nathan Steinwascher şuan Detroit City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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