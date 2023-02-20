Michael Bryant kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Bryant Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Michael Bryant adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Michael Bryant Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Michael Bryant 2 Nisan 1995 tarihinde Portola Hills, California şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Michael Bryant Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Detroit City FC futbol takımında oynamaktadır. Detroit City FC takımına 11 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Michael Bryant'nin Detroit City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Michael Bryant Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Michael_ryfe?s=20&t=kmn4DL4ZeFl9EZhNoyIx6Q

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http://www.instagram.com/mbryant12/?hl=en

Michael Bryant Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Michael Bryant isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Michael Bryant Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Michael Bryant futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2019 yılında Cal United

11 Şubat 2022 yılında Detroit City

Michael Bryant Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Michael Bryant şuan Detroit City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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