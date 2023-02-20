Adrian Billhardt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Billhardt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Billhardt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Billhardt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Billhardt 17 Ekim 1997 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Billhardt Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSG USA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Detroit City FC futbol takımında oynamaktadır. Detroit City FC takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adrian Billhardt'nin Detroit City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Adrian Billhardt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Billhardt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Billhardt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Billhardt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında U. Berlin U17

1 Temmuz 2014 yılında U. Berlin U19

28 Temmuz 2016 yılında BFC Dynamo

1 Ağustos 2017 yılında SF Bulls

1 Mayıs 2019 yılında Tormenta FC 2

1 Ağustos 2019 yılında SF Bulls

1 Şubat 2021 yılında Tormenta FC

19 Ocak 2023 yılında Detroit City

Adrian Billhardt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Billhardt şuan Detroit City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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