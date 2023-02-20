Connor Rutz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Connor Rutz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Connor Rutz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Connor Rutz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Connor Rutz 9 Nisan 1997 tarihinde Commerce Township, Michigan şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Connor Rutz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Connor Rutz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Detroit City FC futbol takımında oynamaktadır. Detroit City FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Connor Rutz'nin Detroit City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Connor Rutz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/connorrutz?lang=en

http://www.instagram.com/connorrutz/?hl=en

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Connor Rutz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Connor Rutz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Connor Rutz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Connor Rutz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2018 yılında CIN Dutch Lions

1 Ağustos 2018 yılında SVSU Cardinals

1 Mayıs 2019 yılında CIN Dutch Lions

1 Ağustos 2019 yılında SVSU Cardinals

1 Ocak 2020 yılında Detroit City

Connor Rutz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Connor Rutz şuan Detroit City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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