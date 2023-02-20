Rhys Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rhys Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rhys Williams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rhys Williams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rhys Williams 9 Ağustos 1995 tarihinde White Plains, New York şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rhys Williams Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSG USA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Detroit City FC futbol takımında oynamaktadır. Detroit City FC takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rhys Williams'nin Detroit City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Rhys Williams Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Rhys_Williams6

http://www.instagram.com/rhyswilliams6/?hl=en

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http://www.facebook.com/Rhys-Williams-2732395070168836/

Rhys Williams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rhys Williams isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Rhys Williams Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rhys Williams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında Columbia Lions

1 Mayıs 2014 yılında NYRB U-23

1 Ağustos 2014 yılında Columbia Lions

1 Mayıs 2015 yılında NYRB U-23

1 Ağustos 2015 yılında Columbia Lions

1 Mayıs 2016 yılında NYRB U-23

1 Ağustos 2016 yılında Columbia Lions

21 Nisan 2017 yılında NY Cosmos B

1 Ağustos 2017 yılında Kulüpsüz

16 Şubat 2018 yılında Real Monarchs

14 Ocak 2019 yılında Lansing Ignite

14 Ocak 2020 yılında Tormenta FC

1 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

15 Nisan 2021 yılında Stumptown

18 Ocak 2022 yılında Detroit City

Rhys Williams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rhys Williams şuan Detroit City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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