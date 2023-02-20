Stephen Carroll kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stephen Carroll Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stephen Carroll adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stephen Carroll Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stephen Carroll 30 Kasım 1993 tarihinde Cork şehrinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stephen Carroll Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Detroit City FC futbol takımında oynamaktadır. Detroit City FC takımına 1 Mart 2017 tarihinde katılmıştır. Stephen Carroll'nin Detroit City FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Stephen Carroll Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/stevecarrol

Stephen Carroll Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stephen Carroll isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stephen Carroll Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stephen Carroll futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Cork City

1 Ocak 2013 yılında Corinthians

1 Temmuz 2013 yılında Carrigaline

1 Ocak 2015 yılında Mart. Methodist

1 Mart 2017 yılında Detroit City

Stephen Carroll Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stephen Carroll şuan Detroit City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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