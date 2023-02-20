Abel William Stensrud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abel William Stensrud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abel William Stensrud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abel William Stensrud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abel William Stensrud 23 Mayıs 2002 tarihinde Oslo şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abel William Stensrud Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Andrè Schei Lindbaek yapmaktadır. Abel William Stensrud, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odds BK futbol takımında oynamaktadır. Odds BK takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Abel William Stensrud'nin Odds BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Abel William Stensrud Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abel William Stensrud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abel William Stensrud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abel William Stensrud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında Skeid

17 Ocak 2022 yılında Odds BK

Abel William Stensrud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abel William Stensrud şuan Odds BK takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Abel William Stensrud Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hasle-Løren IL, Skeid Fotball

Norveç U20 takımında 17 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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