Agoston Kiss kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agoston Kiss Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Agoston Kiss kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Agoston Kiss ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Agoston Kiss kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agoston Kiss Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agoston Kiss adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agoston Kiss Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agoston Kiss 14 Mart 2001 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Kiss Ágoston Álmos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agoston Kiss Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Agoston Kiss, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Nafta 1903 futbol takımında oynamaktadır. NK Nafta 1903 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Agoston Kiss'nin NK Nafta 1903 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Agoston Kissboyu ve yaşı kaç

Agoston Kiss Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agoston Kiss isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Agoston Kiss Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agoston Kiss futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Haladás U17

1 Temmuz 2017 yılında Haladás U19

1 Temmuz 2019 yılında Haladás

2 Temmuz 2019 yılında Bielefeld

30 Haziran 2020 yılında Haladás

5 Ağu 2020 yılında Puskás AFC

1 Temmuz 2022 yılında NK Nafta 1903

1 Temmuz 2022 yılında Zalaegerszeg

30 Haziran 2023 yılında Zalaegerszeg

Agoston Kiss kimdir

Agoston Kiss Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agoston Kiss şuan NK Nafta 1903 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Piliscsabai SE, Budakeszi Akadémia SE (-2016)

Agoston Kiss Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan U19 takımında 12 numaralı formasıyla 15 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U17 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Agoston Kiss nereli

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