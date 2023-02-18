Zan Kumer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zan Kumer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zan Kumer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zan Kumer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zan Kumer 16 Mayıs 1996 tarihinde Ljubljana şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Žan Kumer şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zan Kumer Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcel Kacinari yapmaktadır. Zan Kumer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Nafta 1903 futbol takımında oynamaktadır. NK Nafta 1903 takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Zan Kumer'nin NK Nafta 1903 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zan Kumer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zan Kumer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Zan Kumer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zan Kumer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında NK Domzale

31 Ocak 2016 yılında NK Radomlje

30 Haziran 2016 yılında NK Domzale

14 Temmuz 2016 yılında NK Radomlje

13 Temmuz 2017 yılında NK Krsko

1 Şubat 2018 yılında NK Dob

18 Temmuz 2018 yılında NK Triglav

8 Temmuz 2021 yılında NK Nafta 1903

Zan Kumer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zan Kumer şuan NK Nafta 1903 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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