Stjepan Ostrek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stjepan Ostrek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stjepan Ostrek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stjepan Ostrek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stjepan Ostrek 9 Ağu 1996 tarihinde Varaždin şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Stjepan Oštrek şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stjepan Ostrek Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TRUEFOOTBALLSTORY yapmaktadır. Stjepan Ostrek, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Nafta 1903 futbol takımında oynamaktadır. NK Nafta 1903 takımına 27 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Stjepan Ostrek'nin NK Nafta 1903 ile sözleşmesi 1 Temmuz 2024 tarihinde bitmektedir.

Stjepan Ostrek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stjepan Ostrek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Stjepan Ostrek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stjepan Ostrek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Sl. Belupo U17

1 Temmuz 2013 yılında Catania

30 Haziran 2014 yılında Sl. Belupo U17

1 Temmuz 2014 yılında Catania

13 Şubat 2015 yılında Koprivnica

10 Temmuz 2015 yılında Slaven Belupo

15 Şubat 2016 yılında NK Varazdin

17 Şubat 2017 yılında Medjimurje

27 Temmuz 2017 yılında NK Nafta 1903

16 Ocak 2020 yılında Zalaegerszeg

30 Haziran 2020 yılında NK Nafta 1903

19 Temmuz 2021 yılında FC Koper

30 Haziran 2022 yılında NK Nafta 1903

Stjepan Ostrek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stjepan Ostrek şuan NK Nafta 1903 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

NK Varazdin, Slaven Belupo Koprivnica, Catania

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.