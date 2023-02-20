Christian Volesky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Volesky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Volesky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Volesky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Volesky 15 Eylül 1992 tarihinde Henderson, Nevada şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Volesky Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSG USA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Monterey Bay FC futbol takımında oynamaktadır. Monterey Bay FC takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Christian Volesky'nin Monterey Bay FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Christian Volesky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Volesky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Christian Volesky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Volesky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında SIUE Cougars

1 Mayıs 2014 yılında FC Tucson

1 Ağustos 2014 yılında SIUE Cougars

15 Ocak 2015 yılında Portland

24 Mart 2015 yılında Rochester

9 Ocak 2017 yılında Kansas City

27 Şubat 2017 yılında Kulüpsüz

6 Mart 2017 yılında St. Louis FC

8 Mayıs 2018 yılında Oklahoma City

7 Şubat 2019 yılında Pittsburgh

8 Ocak 2020 yılında Switchbacks FC

9 Nisan 2021 yılında Keflavík

2 Şubat 2022 yılında Monterey Bay

Christian Volesky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Volesky şuan Monterey Bay FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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