Walmer Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walmer Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walmer Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walmer Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walmer Martinez 17 Ağustos 1998 tarihinde Santa Cruz, California şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. El Salvador,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Walmer Osmar Gómez Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walmer Martinez Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Monterey Bay FC futbol takımında oynamaktadır. Monterey Bay FC takımına 22 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Walmer Martinez'nin Monterey Bay FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Walmer Martinez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/walmermartinez_

Walmer Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Walmer Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Walmer Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walmer Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2019 yılında Santa Cruz

11 Temmuz 2019 yılında CSMB Otters

12 Temmuz 2019 yılında Des Moines

1 Ağustos 2019 yılında CSMB Otters

1 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

12 Nisan 2021 yılında Hartford

22 Aralık 2021 yılında Monterey Bay

Walmer Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walmer Martinez şuan Monterey Bay FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Walmer Martinez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cypress Charter School (2012-2013), Santa Cruz Breakers (-2016), Cabrillo College (2016-2018)

El Salvador takımında 10 numaralı formasıyla 6 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 2 gol atmıştır.

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