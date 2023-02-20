Kai Greene kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kai Greene Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kai Greene adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kai Greene Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kai Greene 7 Temmuz 1993 tarihinde Jersey City, New Jersey şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kai Greene Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Monterey Bay FC futbol takımında oynamaktadır. Monterey Bay FC takımına 14 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Kai Greene'nin Monterey Bay FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Kai Greene Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kai Greene isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kai Greene Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kai Greene futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Mart 2016 yılında RGV FC Toros

6 Aralık 2018 yılında San Antonio FC

1 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

31 Mayıs 2021 yılında Oakland Roots

14 Şubat 2022 yılında Monterey Bay

Kai Greene Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kai Greene şuan Monterey Bay FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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