Adrian Rebollar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Rebollar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Rebollar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Rebollar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Rebollar 12 Kasım 1999 tarihinde Watsonville, California şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Adrian Rebollar-Cortes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Rebollar Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Monterey Bay FC futbol takımında oynamaktadır. Monterey Bay FC takımına 11 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Adrian Rebollar'nin Monterey Bay FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Adrian Rebollar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Rebollar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Rebollar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Rebollar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında CSMB Otters

19 Nisan 2019 yılında Lionsbridge

1 Ağustos 2019 yılında CSMB Otters

11 Mart 2022 yılında Monterey Bay

Adrian Rebollar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Rebollar şuan Monterey Bay FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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