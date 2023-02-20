James Murphy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Murphy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

James Murphy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? James Murphy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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James Murphy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Murphy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

James Murphy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 James Murphy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak James Murphy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

James Murphy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

James Murphy 17 Eylül 1997 tarihinde Scotch Plains, New Jersey şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,İrlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

James Murphy Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remington Ellis Management yapmaktadır. James Murphy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Monterey Bay FC futbol takımında oynamaktadır. Monterey Bay FC takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. James Murphy'nin Monterey Bay FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

James Murphy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jvmurph_14

James Murphy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

James Murphy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

James Murphy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

James Murphy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Sheff Wed U21

2 Mart 2018 yılında LAFC

22 Haziran 2018 yılında Las Vegas

30 Kasım 2018 yılında LAFC

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

17 Temmuz 2019 yılında Arbroath

9 Temmuz 2020 yılında RGV FC Toros

8 Şubat 2022 yılında Monterey Bay

James Murphy kimdir

James Murphy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

James Murphy şuan Monterey Bay FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

James Murphy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri U18 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

James Murphy nereli

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