Grant Robinson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Grant Robinson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Grant Robinson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Grant Robinson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Grant Robinson 15 Ağustos 1998 tarihinde Columbia, Maryland şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Grant Robinson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Monterey Bay FC futbol takımında oynamaktadır. Monterey Bay FC takımına 10 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Grant Robinson'nin Monterey Bay FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Grant Robinson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/grobin15

Grant Robinson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Grant Robinson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Grant Robinson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Grant Robinson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında GM Patriots

1 Mayıs 2019 yılında The Villages SC

1 Ağustos 2019 yılında GM Patriots

4 Mart 2020 yılında Las Vegas

1 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

10 Mart 2021 yılında RGV FC Toros

10 Şubat 2022 yılında Monterey Bay

Grant Robinson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Grant Robinson şuan Monterey Bay FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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