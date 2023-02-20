Antony Siaha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antony Siaha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antony Siaha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antony Siaha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antony Siaha 27 Nisan 1998 tarihinde Yaoundé şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Kamerun uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antony Siaha Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Monterey Bay FC futbol takımında oynamaktadır. Monterey Bay FC takımına 20 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Antony Siaha'nin Monterey Bay FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Antony Siaha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antony Siaha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antony Siaha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antony Siaha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında CSU Bakersfield

1 Ağustos 2017 yılında Ottawa Spirit

1 Ağustos 2018 yılında BenU Mesa

27 Şubat 2020 yılında 1904 FC

1 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

10 Mart 2021 yılında San Diego Loyal

20 Mayıs 2022 yılında Monterey Bay

Antony Siaha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antony Siaha şuan Monterey Bay FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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