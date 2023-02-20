Morey Doner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Morey Doner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Morey Doner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Morey Doner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Morey Doner 25 Mart 1994 tarihinde Collingwood, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kanada uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Morey Doner Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Monterey Bay FC futbol takımında oynamaktadır. Monterey Bay FC takımına 4 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Morey Doner'nin Monterey Bay FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Morey Doner Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/moreydoner3

http://www.instagram.com/moreydoner3

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Morey Doner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Morey Doner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Morey Doner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Morey Doner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2016 yılında NA Palm Beach

1 Ağustos 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2017 yılında Aurora FC

8 Şubat 2019 yılında York9 FC

7 Ocak 2021 yılında HFX Wanderers

4 Şubat 2022 yılında Monterey Bay

Morey Doner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Morey Doner şuan Monterey Bay FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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