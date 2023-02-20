Alex Dixon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Dixon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alex Dixon kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alex Dixon ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alex Dixon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Dixon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alex Dixon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Dixon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Dixon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Dixon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Dixon 7 Şubat 1990 tarihinde Bay City, Texas şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Hugh Alexander Dixon şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Dixon Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Monterey Bay FC futbol takımında oynamaktadır. Monterey Bay FC takımına 13 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Alex Dixon'nin Monterey Bay FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Alex Dixon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/alexdixon19

Alex Dixon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Dixon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Alex Dixon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Dixon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2008 yılında Tar Heels

1 Mayıs 2010 yılında Reading Rage

1 Ağustos 2010 yılında Tar Heels

19 Ocak 2011 yılında Houston

5 Nisan 2013 yılında TB Rowdies

3 Mayıs 2013 yılında Houston

10 Eylül 2013 yılında Kulüpsüz

21 Mart 2014 yılında Rochester

16 Aralık 2015 yılında J'ville Armada

8 Aralık 2016 yılında Oklahoma City

18 Aralık 2018 yılında Hartford

8 Ocak 2021 yılında Pittsburgh

13 Aralık 2022 yılında Monterey Bay

Alex Dixon kimdir

Alex Dixon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Dixon şuan Monterey Bay FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

IMG Soccer Academy (2006-2007), Houston Dynamo Academy (2007-2008), University of North Carolina (2008-2010)

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Alex Dixon nereli

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