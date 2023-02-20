Simon Dawkins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Dawkins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Simon Dawkins kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Simon Dawkins ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Simon Dawkins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Dawkins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Simon Dawkins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Dawkins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Dawkins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Dawkins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Dawkins 1 Aralık 1987 tarihinde Edgware şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Jamaika,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Simon Jonathan Dawkins şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Dawkins Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Simon Dawkins, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Monterey Bay FC futbol takımında oynamaktadır. Monterey Bay FC takımına 15 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Simon Dawkins'nin Monterey Bay FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Simon Dawkins Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/SimonDawkins87

Simon Dawkins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simon Dawkins isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Simon Dawkins Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Dawkins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Tottenham

8 Temmuz 2008 yılında Leyton Orient

31 Aralık 2008 yılında Tottenham

1 Temmuz 2009 yılında Kulüpsüz

14 Mart 2011 yılında Tottenham

15 Mart 2011 yılında San Jose

31 Aralık 2011 yılında Tottenham

29 Şubat 2012 yılında San Jose

31 Aralık 2012 yılında Tottenham

31 Ocak 2013 yılında Aston Villa

30 Haziran 2013 yılında Tottenham

18 Ekim 2013 yılında Derby

2 Ocak 2014 yılında Tottenham

3 Ocak 2014 yılında Derby

6 Ocak 2016 yılında San Jose

16 Şubat 2018 yılında Kulüpsüz

9 Ocak 2019 yılında Ipswich

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

15 Mart 2022 yılında Monterey Bay

Simon Dawkins kimdir

Simon Dawkins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Dawkins şuan Monterey Bay FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Simon Dawkins Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Jamaika takımında 18 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 3 gol atmıştır.

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Simon Dawkins nereli

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