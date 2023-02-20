Chase Boone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chase Boone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chase Boone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chase Boone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chase Boone 21 Eylül 1995 tarihinde Beaverton, Oregon şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Chase Andrew Boone şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chase Boone Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSG USA yapmaktadır. Chase Boone, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Monterey Bay FC futbol takımında oynamaktadır. Monterey Bay FC takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Chase Boone'nin Monterey Bay FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Chase Boone Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chase Boone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Chase Boone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chase Boone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Bilinmiyor

19 Ağustos 2019 yılında Thisted FC

24 Temmuz 2021 yılında San Diego Loyal

27 Ocak 2022 yılında Monterey Bay

Chase Boone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chase Boone şuan Monterey Bay FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Bradford Riasa

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.