Mobi Fehr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mobi Fehr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mobi Fehr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mobi Fehr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mobi Fehr 13 Aralık 1994 tarihinde New York, New York şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mobi Fehr Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini eAMA yapmaktadır. Mobi Fehr, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Monterey Bay FC futbol takımında oynamaktadır. Monterey Bay FC takımına 14 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Mobi Fehr'nin Monterey Bay FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Mobi Fehr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mobi Fehr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mobi Fehr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mobi Fehr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Aralık 2012 yılında FC Basel U21

1 Ocak 2013 yılında Portland

28 Haziran 2013 yılında Kulüpsüz

17 Ocak 2014 yılında SC Sagamihara

7 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

30 Kasım 2016 yılında HAGL FC

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2019 yılında Las Vegas

1 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

14 Şubat 2022 yılında Monterey Bay

Mobi Fehr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mobi Fehr şuan Monterey Bay FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Mobi Fehr Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.