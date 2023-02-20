Sam Gleadle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sam Gleadle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sam Gleadle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sam Gleadle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sam Gleadle 20 Mart 1996 tarihinde Chichester şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sam Gleadle Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Monterey Bay FC futbol takımında oynamaktadır. Monterey Bay FC takımına 23 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Sam Gleadle'nin Monterey Bay FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Sam Gleadle Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/SamGleadle23

Sam Gleadle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sam Gleadle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sam Gleadle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sam Gleadle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında NM Lobos

1 Mayıs 2017 yılında Albuquerque FC

1 Ağustos 2017 yılında NM Lobos

19 Şubat 2018 yılında Reno FC

30 Ekim 2020 yılında Minnesota

11 Mart 2021 yılında Kulüpsüz

6 Nisan 2021 yılında San Antonio FC

23 Şubat 2022 yılında Monterey Bay

Sam Gleadle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sam Gleadle şuan Monterey Bay FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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