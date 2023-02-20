Alex Lara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Lara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Lara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Lara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Lara 15 Eylül 1998 tarihinde Azusa, California şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Lara Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSG USA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Monterey Bay FC futbol takımında oynamaktadır. Monterey Bay FC takımına 27 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Alex Lara'nin Monterey Bay FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Alex Lara Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lara_alejandro9/

Alex Lara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Lara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Lara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Lara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2017 yılında Weston Academy

1 Ağustos 2017 yılında CSUN Matadors

1 Mayıs 2019 yılında Ventura County

1 Ağustos 2019 yılında CSUN Matadors

13 Aralık 2019 yılında Hartford

1 Aralık 2021 yılında Kulüpsüz

3 Mart 2022 yılında Las Vegas

27 Aralık 2022 yılında Monterey Bay

Alex Lara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Lara şuan Monterey Bay FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Ruben S. Ayala High School, Arsenal FC (California), Mt. San Antonio College (2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.