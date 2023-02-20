Carlos Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Herrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Herrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Herrera 12 Eylül 1997 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Herrera Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Monterey Bay FC futbol takımında oynamaktadır. Monterey Bay FC takımına 14 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Carlos Herrera'nin Monterey Bay FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Carlos Herrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Herrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Carlos Herrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Herrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2019 yılında Laredo Heat

1 Ağustos 2019 yılında Kulüpsüz

14 Nisan 2022 yılında Monterey Bay

Carlos Herrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Herrera şuan Monterey Bay FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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