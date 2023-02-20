Hugh Roberts kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugh Roberts Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugh Roberts adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugh Roberts Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugh Roberts 27 Eylül 1992 tarihinde Olney, Maryland şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugh Roberts Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trinity 3 Agency yapmaktadır. Hugh Roberts, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Monterey Bay FC futbol takımında oynamaktadır. Monterey Bay FC takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Hugh Roberts'nin Monterey Bay FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Hugh Roberts Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hugh Roberts isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Hugh Roberts Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugh Roberts futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2012 yılında Bohemians

1 Ağustos 2012 yılında GM Patriots

1 Mayıs 2013 yılında Bohemians

1 Ağustos 2013 yılında GM Patriots

7 Mart 2014 yılında Richmond

22 Aralık 2016 yılında Bethlehem Steel

1 Aralık 2017 yılında Kulüpsüz

7 Mart 2018 yılında Pittsburgh

10 Ocak 2019 yılında Charlotte Ind.

8 Şubat 2022 yılında Monterey Bay

Hugh Roberts Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugh Roberts şuan Monterey Bay FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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