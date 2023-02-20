Erik Tonne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Tonne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erik Tonne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erik Tonne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erik Tonne 3 Temmuz 1991 tarihinde Trondheim şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Erik Tønne şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erik Tonne Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMA yapmaktadır. Erik Tonne, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ranheim IL futbol takımında oynamaktadır. Ranheim IL takımına 12 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Erik Tonne'nin Ranheim IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Erik Tonne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erik Tonne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erik Tonne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erik Tonne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2011 yılında Sheff Utd

1 Ocak 2012 yılında York City

1 Mayıs 2012 yılında Sheff Utd

5 Nisan 2013 yılında HamKam

7 Ağustos 2013 yılında Sheff Utd

8 Ağustos 2013 yılında Sandnes Ulf

31 Temmuz 2015 yılında Bodø/Glimt

18 Ocak 2016 yılında Fredrikstad

26 Ocak 2017 yılında Levanger FK

12 Ocak 2018 yılında Ranheim IL

Erik Tonne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erik Tonne şuan Ranheim IL takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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