John Hou Saeter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Hou Saeter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Hou Saeter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Hou Saeter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Hou Saeter 13 Ocak 1998 tarihinde Trondheim şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Norveç,Çin uyrukludur.Gerçek adı da John Hou Sæter / 侯永永 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Hou Saeter Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.John Hou Saeter, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ranheim IL futbol takımında oynamaktadır. Ranheim IL takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. John Hou Saeter'nin Ranheim IL ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

John Hou Saeter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Hou Saeter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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John Hou Saeter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Hou Saeter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Rosenborg

17 Ağustos 2016 yılında Ranheim IL

31 Aralık 2016 yılında Rosenborg

20 Temmuz 2017 yılında Stabæk Fotball

31 Ocak 2019 yılında BJ Guoan

1 Şubat 2023 yılında Ranheim IL

John Hou Saeter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Hou Saeter şuan Ranheim IL takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

John Hou Saeter Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Trond IL, Rosenborg BK

Norveç U18 takımında 13 numaralı formasıyla 6 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 8 numaralı formasıyla 11 Şubat 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 7 gol atmıştır.

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