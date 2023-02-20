Mads Reginiussen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mads Reginiussen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mads Reginiussen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mads Reginiussen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mads Reginiussen 2 Ocak 1988 tarihinde Hammerfest şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mads Reginiussen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mads Reginiussen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ranheim IL futbol takımında oynamaktadır. Ranheim IL takımına 1 Mart 2012 tarihinde katılmıştır. Mads Reginiussen'nin Ranheim IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mads Reginiussen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mads Reginiussen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mads Reginiussen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mads Reginiussen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Tromsø IL

1 Ocak 2011 yılında Ranheim IL

1 Aralık 2011 yılında Tromsø IL

1 Şubat 2012 yılında Kulüpsüz

1 Mart 2012 yılında Ranheim IL

Mads Reginiussen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mads Reginiussen şuan Ranheim IL takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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