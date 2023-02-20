Bendik Bye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bendik Bye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bendik Bye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bendik Bye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bendik Bye 9 Mart 1990 tarihinde Steinkjer şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bendik Bye Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HGH Management yapmaktadır. Bendik Bye, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ranheim IL futbol takımında oynamaktadır. Ranheim IL takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bendik Bye'nin Ranheim IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Bendik Bye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bendik Bye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bendik Bye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bendik Bye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Ranheim IL

1 Ocak 2015 yılında Levanger FK

8 Ocak 2017 yılında Sogndal IL

1 Şubat 2018 yılında Kristiansund

8 Ocak 2023 yılında Ranheim IL

Bendik Bye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bendik Bye şuan Ranheim IL takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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