Jakob Tromsdal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakob Tromsdal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakob Tromsdal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakob Tromsdal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakob Tromsdal 8 Ekim 1997 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Jakob Talmo Tromsdal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakob Tromsdal Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMA yapmaktadır. Jakob Tromsdal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ranheim IL futbol takımında oynamaktadır. Ranheim IL takımına 9 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Jakob Tromsdal'nin Ranheim IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jakob Tromsdal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakob Tromsdal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakob Tromsdal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakob Tromsdal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Şubat 2017 yılında Ranheim IL

15 Şubat 2019 yılında Stjördals B.

31 Aralık 2019 yılında Ranheim IL

Jakob Tromsdal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakob Tromsdal şuan Ranheim IL takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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