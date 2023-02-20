Simon Marklund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Marklund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Simon Marklund kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Simon Marklund ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Simon Marklund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Marklund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Simon Marklund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Marklund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Simon Marklund adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Simon Marklund Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Simon Marklund 14 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Bo Simon Penny Marklund şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Simon Marklund Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eriksson Management Scandic yapmaktadır. Simon Marklund, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ranheim IL futbol takımında oynamaktadır. Ranheim IL takımına 12 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Simon Marklund'nin Ranheim IL ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Simon Marklund Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Simon Marklund isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Simon Marklund Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Simon Marklund futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında Åtvidaberg U17

1 Ocak 2015 yılında Åtvidaberg U19

1 Ocak 2016 yılında Åtvidabergs FF

4 Mart 2019 yılında Kongsvinger

12 Mayıs 2021 yılında Ranheim IL

Simon Marklund kimdir

Simon Marklund Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Simon Marklund şuan Ranheim IL takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Södra United, Infjärdens SK, Storfors AIK, Atvidabergs FF

Simon Marklund Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 13 numaralı formasıyla 7 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U18 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Simon Marklund nereli

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