Ruben Kristensen Alte kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ruben Kristensen Alte Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ruben Kristensen Alte adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ruben Kristensen Alte Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ruben Kristensen Alte 28 Şubat 2000 tarihinde Namsos şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ruben Kristensen Alte Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMA yapmaktadır. Ruben Kristensen Alte, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ranheim IL futbol takımında oynamaktadır. Ranheim IL takımına 7 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Ruben Kristensen Alte'nin Ranheim IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Ruben Kristensen Alte Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ruben Kristensen Alte isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ruben Kristensen Alte Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ruben Kristensen Alte futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Eylül 2018 yılında Steinkjer FK

1 Nisan 2019 yılında Namsos IL

7 Ağustos 2019 yılında Ranheim IL II

7 Temmuz 2020 yılında Ranheim IL

Ruben Kristensen Alte Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ruben Kristensen Alte şuan Ranheim IL takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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