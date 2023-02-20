Arne Gunnes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arne Gunnes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arne Gunnes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arne Gunnes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arne Gunnes 13 Eylül 1997 tarihinde Rennebu şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arne Gunnes Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arne Gunnes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bryne FK futbol takımında oynamaktadır. Bryne FK takımına 22 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Arne Gunnes'nin Bryne FK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arne Gunnes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arne Gunnes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arne Gunnes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arne Gunnes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ocak 2018 yılında Nardo FK

1 Ağustos 2018 yılında Bilinmiyor

25 Haziran 2020 yılında Nardo FK

8 Ocak 2021 yılında Levanger FK

22 Mart 2022 yılında Bryne FK

Arne Gunnes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arne Gunnes şuan Bryne FK takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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