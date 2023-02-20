Paul Endre Ullenes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Endre Ullenes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Endre Ullenes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Endre Ullenes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Endre Ullenes 23 Ocak 2003 tarihinde Hundvåg şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Endre Ullenes Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Paul Endre Ullenes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bryne FK futbol takımında oynamaktadır. Bryne FK takımına 7 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Paul Endre Ullenes'nin Bryne FK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Paul Endre Ullenes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paul Endre Ullenes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paul Endre Ullenes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Endre Ullenes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Mart 2021 yılında Bryne FK II

7 Mart 2022 yılında Bryne FK

Paul Endre Ullenes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Endre Ullenes şuan Bryne FK takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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