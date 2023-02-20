Christian Roer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Roer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christian Roer kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Christian Roer ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Christian Roer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Roer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Christian Roer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Roer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Christian Roer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Christian Roer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Christian Roer 12 Ocak 1996 tarihinde Disenå şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Christian Seland Røer şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Christian Roer Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProMotion Player Management yapmaktadır. Christian Roer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bryne FK futbol takımında oynamaktadır. Bryne FK takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Christian Roer'nin Bryne FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Christian Roer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Christian Roer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Christian Roer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Christian Roer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Mayıs 2014 yılında Kongsvinger

8 Ocak 2022 yılında Bryne FK

Christian Roer kimdir

Christian Roer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Christian Roer şuan Bryne FK takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sander IL

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Christian Roer nereli

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