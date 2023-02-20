Daniel Hermansson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Hermansson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Hermansson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Hermansson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Hermansson 1 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Peter Daniel Hermansson şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Hermansson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VSG Agency yapmaktadır. Daniel Hermansson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bryne FK futbol takımında oynamaktadır. Bryne FK takımına 29 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Hermansson'nin Bryne FK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Hermansson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Hermansson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Daniel Hermansson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Hermansson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Häcken U19

1 Ocak 2017 yılında Örgryte U19

1 Ocak 2018 yılında Qviding FIF

21 Temmuz 2021 yılında Västerås SK

29 Mart 2022 yılında Bryne FK

12 Ağustos 2022 yılında J-Södra IF

31 Aralık 2022 yılında Bryne FK

Daniel Hermansson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Hermansson şuan Bryne FK takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Kärra KIF, BK Häcken, Örgryte IS

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.